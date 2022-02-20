محمد بن زايد: نتمنى أن يحقق اتفاق السلام الاستقرار لجنوب السودان

استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا دولية وإقليمية عديدة.

وحسب واكلة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته بأن يحقق اتفاق السلام الذي جرى توقيعه خلال شهر يناير الماضي بين الفرقاء بجنوب السودان، الاستقرار والسلام والتنمية والوحدة لدولة جنوب السودان.

وأكد، "دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق مصلحة شعب جنوب السودان وتطلعاته نحو الرخاء والتنمية من منطلق نهجها الثابت الداعم لكل خطوة على طريق السلام والتعاون في المنطقة".

واستعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية وآليات تنميتها لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفق "وام".

بدوره، شكر سلفاكير، ولي عهد أبوظبي على "حسن الاستقبال"، معبرا عن تقديره لدعم الإمارات لبلاده على المستوى التنموي ومساعداتها لها في مواجهة جائحة كورونا.

وأشاد رئيس جنوب السودان "بالتجربة التنموية الرائدة للإمارات، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الدولة في مختلف المجالات.

المصدر: "وام"