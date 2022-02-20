البنتاغون: لا يمكن لبوتين أن يفرض الفيتو على مسألة انضمام أوكرانيا للناتو

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يمكنه أن يتخذ قرارا حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، في حديث لقناة "فوكس نيوز": "بعض القضايا، بالطبع، ليست قائمة على جدول الأعمال، لكننا قدمنا عددا من المقترحات الجادة ونتوقع أن ترد روسيا عليها".

وتابع كيربي: "نؤكد أن مسألة عضوية أوكرانيا (في الناتو) يجب أن تقررها أوكرانيا مع الناتو، هذا ليس أمرا يمكن أن يفرض بوتين الفيتو عليه".

وأضاف: "من الواضح أننا قدمنا عددا من المقترحات الجادة التي يجب على روسيا أن تستجيب لها على أساس متبادل".

وتجري موسكو والغرب مناقشات صعبة حول مبادرة الضمانات الأمنية لروسيا التي ترتكز على ضرورة منع توسع الناتو شرقا بما في ذلك على حساب أوكرانيا وتسجيل هذا المبدأ رسميا.

المصدر: "فوكس نيوز" + وكالات