أبي أحمد يهنئ الإثيوبيين ببدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة مؤكدا أنه سيفيد السودانيين والمصريين

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد شعبه بإطلاق المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة مشددا على أن "السد سيفيد جميع الأشقاء الأفارقة بمن فيهم السودانيون والمصريون".

ونشر رئيس الوزراء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اليوم بدأ أول توربين في سد النهضة، أكبر محطة للطاقة في إفريقيا بتوليد الكهرباء".

وأضاف: "تمثل هذه الخطوة أخبارا جيدة لقارتنا ولدول المصب التي نطمح للعمل معها".

واختتم منشوره قائلا: "بينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع المواطنين".

ዛሬ የአፍሪካ ትልቁ የኃይል ማመንጫ የህዳሴ ግድብ ሥራውን ጀምሯል። ይህ ለአኅጉራችን እንዲሁም አብረናቸው ሠርተን በጋራ ለመጠቀም ለምንሻ የታችኛው ተፋሰስ አገራት የምሥራች ነው። 1/2 pic.twitter.com/T6SwQhPKLh — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 20, 2022

Today, Africa's largest power plant, the GERD’s first turbine began generating power. This is a good news for our continent & the downstream countries with whom we aspire to work together. As Ethiopia marks the birth of a new era, I congratulate all Ethiopians! pic.twitter.com/KoMEgIcGVk — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 20, 2022

ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد أبي أحمد أن "المياه تتدفق إلى السودان ومصر كالمعتاد بينما تولد الكهرباء للشعب الإثيوبي الذي لا يريد تجويع وعطش شعب السودان ومصر" حيث صرح رئيس الوزراء بذلك في حفل افتتاح البدء الجزئي لتوليد الطاقة في السد.

وشدد بهذه المناسبة على أن "سد النهضة الإثيوبي الكبير سيفيد جميع الأشقاء والأخوات الأفارقة، بمن فيهم السودانيون والمصريون".

ووفقا له فإن إثيوبيا "لا تريد أن تؤذي أحدا، هدف الدولة هو استخدام الطاقة لسكانها الضخم الذين لم يشهدوا الكهرباء من قبل والتخفيف من حدة الفقر".

وأشار إلى أن "ما يريد العالم كله أن يعرفه هو أن المياه تتدفق إلى السودان ومصر كالمعتاد".

وأضاف "هذا يحدث مصحوبا بالقوة والتوليد وقد طبقنا اليوم ما يقوله الشعب الإثيوبي وحكومته بشكل مطمئن أنهم لا يريدون تجويع وتعطش شعب السودان ومصر".

وتابع: "اليوم، بدأت التوربينات الأولى لأكبر محطة للطاقة في إفريقيا في توليد الطاقة"، وأكد أن "هذه أخبار جيدة لقارتنا وكذلك لدول المصب التي نطمح للعمل معها".

وكشف رئيس الوزراء أن "رغبة إثيوبيا فيما يتعلق بالسد ليست فقط إنتاج واستخدام الطاقة وإفادة الدول المجاورة، ولكن أيضا لتصدير الطاقة إلى أوروبا لتقليل انبعاثات الغاز التي تؤثر على البيئة".

وأوضح أن "البلاد بها أمطار غزيرة والعديد من الأنهار تمكنها من بناء العديد من السدود وإفادة الدول الأخرى".

وطلب رئيس الوزراء من العالم الغربي وأولئك الذين لديهم تمويل "التعاون مع إثيوبيا في بناء مشروع جديد من خلال تغيير سياسات المياه الحالية لضمان المنفعة المتبادلة".

وافتتحت إثيوبيا رسميا اليوم الأحد عملية توليد الطاقة الكهربائية من "سد النهضة"، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد، وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه "بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية"، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.

المصدر: RT+وكالة الأنباء الإثيوبية