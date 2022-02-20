وزير الخارجية الأوكراني: كييف لا تخوض أي عمليات هجومية في دونباس

نفى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قيام جيش بلاده بعمليات قتالية في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

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وقال كوليبا خلال موجز صحفي عقده في أعقاب مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الأحد: "لا تخطط أوكرانيا لأي عمليات عسكرية هجومية أو استفزازات أو عمليات تخريب أو قصف تستهدف أراضي روسيا، ولا تخوض مثل هذه العمليات، فليس هذا ما نفعله وما نخطط لفعله". وأضاف: "لا نريد حربا بل هدفنا هو السلام".

وتابع الوزير أن أوكرانيا تصر على إجراء تحقيق دولي في تقارير عن سقوط قذائف أوكرانية على أراضي روسيا، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام بأن عمليات قصف أوكرانية في منطقة دونباس أسفرت عن انفجار إحدى القذائف في مقاطعة روستوف الروسية المتاخمة لأوكرانيا على بعد كيلومتر من الحدود بين البلدين.

وتشهد منطقة دونباس في الأيام الأخيرة تصاعدا حادا للوضع الأمني وسط إعلان قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد أن أراضيها تتعرض لعمليات قصف من جانب القوات الأوكرانية، وتقارير كييف عن عشرات الانتهاكات لنظام الهدنة من قبل "العدو".

وكانت سلطات "دونيتسك" و"لوغانسك" أعلنت سابقا عن إجلاء آلاف من المواطنين، وفي مقدمتهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مقاطعة روستوف مؤقتا على خلفية أنباء عن الهجوم الأوكراني المحتمل.

المصدر: وكالات روسية