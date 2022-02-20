وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية في ميونيخ

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الجاري في ألمانيا.

إقرأ المزيد

وخلال اللقاء، شدد أمير عبد اللهيان على "عمق علاقات الصداقة بين الشعبين والبلدين"، معتبرا أن "جهود جميع الدول للمساهمة في استقرار لبنان وأمنه الداخلي، وعدم تدخل دول ثالثة في الشأن الداخلي اللبناني لدفع أجندتها السياسية، أمرا ضروريا".



واستعرض وزير الخارجية الإيراني مختلف جوانب العلاقات بين البلدين، لا سيما في الأبعاد الاقتصادية والثقافية والسياسية، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين طهران وبيروت.



وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، "قدم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تقريرا عن آخر التطورات في بلاده وأشاد بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنانيين، حكومة وشعبا، منوها بأن الشعب اللبناني والحكومة لن ينسوا دعم إيران للاستقرار والسلام في لبنان".



وأفادت الخارجية الإيرانية بأن "ميقاتي شدد على التزام الحكومة اللبنانية بتطوير وتوسيع العلاقات المستدامة مع جميع الدول الإسلامية، لا سيما الدول المهمة والمؤثرة في المنطقة، وأعرب عن أمله في أن نشهد المزيد من تطور و تعزيز العلاقات بين طهران وبيروت".



وتبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في منطقة الشام والخليج واليمن.

المصدر: RT