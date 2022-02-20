صحيفة: ضباط الاستخبارات الأمريكية يشتكون من الجو السام في فريق العمل

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن موظفي دائرة المخابرات بوزارة الدفاع الأمريكية يشتكون من الجو السام في فريق العمل.

ونقلت الصحيفة عن تصريح المقدم الطيار المتقاعد، رايان سويزلي، الذي كان يقوم بجمع الشهادات قوله: "الجو السام في الوزارة يمثل تهديدا للأمن القومي".

ووفقا للمعلومات التي قدمها سويزلي كان أحد أعضاء الملحقية العسكرية الأمريكية في روما يبلغ رؤساءه سرا بمعلومات سلبية عن عمل زملائه، مما خلق جوا معاديًا في الفريق، وقوض عملية جمع المعلومات الاستخبارية.

من جانبه تحدث أحد الضباط أن زملاءه في العمل اكتشفوا مشاكله الصحية وبدأوا في استخدام هذه المعلومات ضده. كما اشتكى من عدم وجود فرصة لأخذ زمام المبادرة.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الذي أجريت بين موظفي الدائرة في عام 2020 أن نحو 50% من الذين شملهم الاستطلاع تعرضوا للترهيب والمضايقة والتنمر، بينما تعرض 30% للتمييز العنصري ومن حيث الجنس، وأشكال أخرى من التمييز.

المصدر: نوفوستي