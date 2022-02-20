رئيس المجلس الأوروبي: لا يمكن أن يعرض الغرب دائما على روسيا إجراء مفاوضات

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الغرب لا يمكنه أن يعرض على روسيا دائما إجراء مفاوضات ردا على أنشطة موسكو، التي وصفها بـ"العدوانية" إزاء أوكرانيا.

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وقال ميشيل خلال أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الأحد: "حشد القوات الروسية حول أوكرانيا مستمر، ولا نرى أي مؤشرات لوقف التصعيد".

وتابع: "لا يمكننا أن نمد غصن الزيتون دائما، ففي حال استمرار التصعيد سيتم فرض عقوبات واسعة النطاق".

كما أعرب ميشيل عن اعتقاده بأن روسيا حاولت تقسيم الغرب، "لكن تصرفاتها أتت بنتائج عكسية تتمثل في ظهور صف واحد مكون من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركائها عبر العالم، بما فيهم اليابان"، حسب قوله.

نفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، محملة حكومة كييف المسؤولية عن التهرب من تطبيق الالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقيات مينسك المتعلقة بتسوية الوضع في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: "تاس"