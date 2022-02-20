برلماني إيراني يكشف عن موعد انتهاء العمل في مشروع مفاعل "أراك" النووي

أعلن عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية، محمد حسن آصفري، أن إنجاز مشروع مفاعل "أراك" النووي سينتهي في نهاية العام الإيراني المقبل ( يبدأ في 21 مارس).

وقال النائب عن أهالي أراك وسط إيران: إن "خطة إكمال مشروع بناء المفاعل تنجز بالاعتماد على الكوادر والطاقات الداخلية فقط، دون أي تواجد استشاري أو استنساخات من جهات أجنبية".

وأضاف: أن "عملية إكمال المشروع تمضي قدما، وقد حققت تقدما طيبا كما أن الأجهزة والمعدات ذات الصلة يجري تركيبها في المفاعل حاليا".

وعدّ إنجاز المشروع بمثابة " تعزيز لاقتدار الفريق التفاوضي الإيراني بفيينا"، موضحا: "أن إكمال المشروع سيلقن الأطراف الأخرى درسا في اقتدار إيران على تنفيذ أي مشروع بحاجة إليه، دون الحاجة إلى الآخرين".

واعتبر آصفري أن إنجاز مثل هذه المشاريع "يعود بالفوائد ويحقق عوائد طيبة للبلاد، كما يرفع اقتدار المفاوض الإيراني بفيينا".

وأكد أن جميع نشاطات مفاعل "أراك" سلمية الطابع "ولا وجود لأي طابع عسكري فيه، بل هو ذات أهداف بحثية، فضلا عن إنتاج الماء الثقيل الذي تحتاجه البلاد".

المصدر: وكالة "فارس"