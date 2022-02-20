بالفيديو.. تحطم طائرة مروحية على شاطئ مزدحم بفلوريدا

أصيب شخصان إثر سقوط مروحية يوم أمس في مياه المحيط بالقرب من شاطئ ميامي بيتش، المكتظ بالناس والمصطافين ومرتادي الشاطئ، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت شرطة ميامي في تغريدة على تويتر إن راكبين نقلا إلى مستشفى جاكسون ميموريال. ووصفت أوضاعهما بأنها "مستقرة".

وقال إرنستو رودريغيز، مسؤول الإعلام بشرطة ميامي بيتش، إن راكبا ثالثا لم يصب في الحادث.

وقالت الشرطة إن المروحية كان على متنها ثلاثة أشخاص عندما وقع الحادث، لكن من غير الواضح من هو الطيار.

ويظهر مقطع فيديو مصاحب للتغريدة طائرة هليكوبتر تسقط في مياه المحيط بالقرب من منطقة مزدحمة بالناس من مرتادي الشواطئ والسباحين. ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022

المصدر: سي إن إن