ماكرون لرئيسي: التوصل إلى حل يحترم مصالح كل الأطراف ويجنب أزمة نووية خطيرة أمر ممكن

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أنه من الممكن التوصل إلى حل يحترم مصالح كل الأطراف ويتجنب أزمة نووية خطيرة.

وقال الإليزيه في بيان له إن "ماكرون استعرض مع رئيسي النقاط الأكثر حساسية في مفاوضات فيينا بشأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015".

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وأضاف أنه خلال الاتصال الذي استمر لمدة 90 دقيقة، شدد ماكرن على ضرورة التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي أعرب عن قناعته بأن المناقشات الفعالة التي جرت والتي شاركت بها فرنسا وشركاؤها جعلت التوصل إلى حل يحترم المصالح الأساسية للجميع أمرا ممكنا، ما يسهم بإمكانية تجنب أزمة نووية خطيرة.

ودعا طهران إلى انتهاز الفرصة واتخاذ القرارات السياسية التي تحافظ على اتفاق فيينا (المبرم عام 2015) لمصلحة إيران وجميع الأطراف.

المصدر: RT