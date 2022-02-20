إيران.. شمخاني يرد على متهمي أبنائه بامتلاك سفينة وقود

وصف الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الجهات التي اتهمت أبناءه بامتلاك سفينة تم توقيفها مؤخرا بـ"الطابور الخامس" الذي يسعى لتشويه سمعته.

وقال شمخاني في تغريدة إن "الجندي الحقيقي في وسط المعركة لا يصرف انتباهه وعينيه عن العدو الرئيسي إلى الطابور الخامس".

وأضاف أن "جرح العقوبات بفعل خطة الغرب وسيف التهور وانبطاح مؤيدي الغرب في الداخل قد أصاب الجسد الصامد للشعب الإيراني... لشفاء هذا الجرح، ندفع الثمن من حياتنا وسمعتنا".

وكانت وكالة "إيلنا" المحلية نشرت خبرا عن توقيف سفينة شحن باسم "کابل" تابعة لشركة "أدميرال"، وادعت أن ملكيتها تعود لأبناء شمخاني، فيما نفت عائلة شمخاني الموضوع وقدمت بلاغا ضد الوكالة.

المصدر: RT