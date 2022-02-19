عبد اللهيان: يمكننا التوصل إلى اتفاق في مباحثات فيينا خلال ساعات أو أيام

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم السبت، عن "تفاؤله الكبير" بشأن مخرجات مباحثات فيينا لإعادة إحياء اتفاق إيران النووي.

وقال عبد اللهيان في حديثه مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لم نكن قريبين من تحقيق صفقة في مباحثات فيينا كما نحن الآن"، مضيفا أنه "يمكننا التوصل إلى اتفاق في غضون ساعات أو أيام قليلة إذا تمت معالجة بعض القضايا".

وأرجع عبد اللهيان الفضل في إحراز التقدم بالمباحثات إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والإدارة الإيرانية الجديدة التي لها "إرادة جادة لتحقيق صفقة جيدة مع الجانب الآخر".

غير أن الوزير الإيراني حمّل الولايات المتحدة المسؤولية حال فشلت المفاوضات، التي قال إنها "في وقت حساس للغاية".

وأضاف "إذا فشلت المحادثات، نعتقد أن الأمريكيين والطرف الآخر هم المسؤولون عنها. وأن جمهورية إيران الإسلامية أبدت جدية وأظهرت أنها تريد حقا التوصل إلى اتفاق ونحن نحاول التوصل إلى اتفاق."

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية