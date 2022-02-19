الأمين العام للناتو: كل المؤشرات تدل على أن روسيا تنوي شن هجوم كامل النطاق على أوكرانيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، أن "روسيا تعتزم شن هجوم كامل النطاق" على أوكرانيا، مشيرا إلى أن دول الناتو متفقة على أن هذا الخطر "مرتفع جدا".

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وقال ستولتنبيرغ في مقابلة مع قناة "ARD" الألمانية تم بثها مساء السبت: "كل المؤشرات تدل على أن روسيا تخطط لشن هجوم كامل النطاق على أوكرانيا. نحن جميعا متفقون على القول إن خطر وقوع هجوم مرتفع جدا".

وجرت المقابلة عقب إعلان الحلف أنه نقل موظفيه الموجودين في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف الواقعة في غرب البلاد، وإلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك لضمان سلامتهم.

وتدعي الدول الأعضاء في الناتو بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات