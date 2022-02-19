غانتس يبحث مع هاريس وبيربوك "كبح" طموح إيران النووي

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، سبل "كبح" الطموح النووي الإيراني.

وقال غانتس لهاريس في لقاء جمعهما على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن: "من المهم في أي اتفاق مع إيران أن يكون هناك إشراف صارم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (على المنشآت النووية الإيرانية)، وإجراء المزيد من التحقيقات وعدم إغلاق القضايا المفتوحة".

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وعقب لقائه بيربوك على هامش المؤتمر، قال غانتس في تغريدة عبر "تويتر": "ناقشنا، من بين أمور أخرى، أهمية وقوف ألمانيا إلى جانب إسرائيل في جميع القضايا المطروحة، ولا سيما ضرورة كبح العدوان الإيراني ومحاولة إيران الوصول إلى عتبة نووية تضر باستقرار المنطقة".

התחלתי את סדרת הפגישות שלי הערב בכנס מינכן בדיון חשוב עם שרת החוץ של גרמניה אנאלנה ברבוק. דנו בין השאר בחשיבות עמידתה של גרמניה לצידה של ישראל בכל הסוגיות שעל הפרק, ובפרט בצורך לבלום את התוקפנות האיראנית ואת ניסיונה של איראן להגיע לסף גרעיני שתפגע ביציבות האזור. pic.twitter.com/nx8aVhXVqz — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 19, 2022

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"