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غانتس يبحث مع هاريس وبيربوك "كبح" طموح إيران النووي

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غانتس يبحث مع هاريس وبيربوك
Gettyimages.ru
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، سبل "كبح" الطموح النووي الإيراني.

وقال غانتس لهاريس في لقاء جمعهما على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن: "من المهم في أي اتفاق مع إيران أن يكون هناك إشراف صارم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (على المنشآت النووية الإيرانية)، وإجراء المزيد من التحقيقات وعدم إغلاق القضايا المفتوحة".

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وعقب لقائه بيربوك على هامش المؤتمر، قال غانتس في تغريدة عبر "تويتر": "ناقشنا، من بين أمور أخرى، أهمية وقوف ألمانيا إلى جانب إسرائيل في جميع القضايا المطروحة، ولا سيما ضرورة كبح العدوان الإيراني ومحاولة إيران الوصول إلى عتبة نووية تضر باستقرار المنطقة".

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت" 

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