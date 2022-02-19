بلينكن: بايدن مستعد للقاء بوتين إذا وجدنا أن ذلك يخدم نجاح الجهود الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا وجدت واشنطن أن مثل هذا اللقاء يخدم نحاج الجهود الدبلوماسية.

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وقال بلينكن في مقابلة حصرية أجرتها معه قناة "دوجد" التلفزيونية الروسية التي تبث عبر الإنترنت والمصنفة في روسيا كـ "عميل أجنبي"، اليوم السبت: "الرئيس بايدن مستعد دائما للقاء، إذا وجدنا أن ذلك سيكون مفيدا للدبلوماسية والسلام".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه من المخطط أن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف "في أوروبا" في 24 فبراير، مضيفا أنه كتب في رسالته الجوابية إلى لافروف أن عقد لقائهما "يقتضي ألا تعتدي روسيا على أوكرانيا خلال هذا الوقت".

وأمس الجمعة قال البيت الأبيض أن اللقاء بين بلينكن ولافروف سيعقد في 23 فبراير، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف لاحقا أنه من المخطط عقده في 24 فبراير.

وتابع أن الأوضاع حول أوكرانيا تتطور وفقا للسيناريو الذي استعرضته الولايات المتحدة سابقا، مضيفا أن واشنطن واثقة من صحة معلوماتها التي تشير إلى أن روسيا تخطط لـ "غزو" أوكرانيا.

وقال بلينكن إنه في حال شن موسكو "العدوان" ضد أوكرانيا، ستكون تبعات ذلك "بالغة الخطورة".

المصدر: وكالات روسية