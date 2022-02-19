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بالفيديو.. سرقة أسلحة قديمة من متحف للجيش الإسرائيلي

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بالفيديو.. سرقة أسلحة قديمة من متحف للجيش الإسرائيلي
AP Mahmoud Illean
شرطة إسرائيلية - أرشيف
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وثقت كاميرات مراقبة سرقة أسلحة قديمة من متحف خاص بقوات "لواء جولاني" التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل، الليلة الماضية.

وبحسب الموقع الإلكتروني العبري واللا تم سرقة أنواع مختلفة من الأسلحة وجميعها قديمة ولا يمكن استخدامها، مشيرا إلى أن الشرطة تمكنت من اعتقال 6 أشخاص.

فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه تم العثور على كافة الأسلحة المسروقة من المتحف الإسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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