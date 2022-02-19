بالفيديو.. سرقة أسلحة قديمة من متحف للجيش الإسرائيلي

وثقت كاميرات مراقبة سرقة أسلحة قديمة من متحف خاص بقوات "لواء جولاني" التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل، الليلة الماضية.

وبحسب الموقع الإلكتروني العبري واللا تم سرقة أنواع مختلفة من الأسلحة وجميعها قديمة ولا يمكن استخدامها، مشيرا إلى أن الشرطة تمكنت من اعتقال 6 أشخاص.

فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه تم العثور على كافة الأسلحة المسروقة من المتحف الإسرائيلي.

הפריצה למוזיאון גולני: כוחות הביטחון איתרו את כלי הנשק שנגנבו@rubih67

צילום: דוברות המשטרה pic.twitter.com/EyZz7kRx1m — כאן חדשות (@kann_news) February 19, 2022

المصدر: وسائل إعلام عبرية