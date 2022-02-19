رئيسي لماكرون: إيران قدمت مبادرات بناءة خلال محادثات فيينا

بحث الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، آخر تطورات محادثات فيينا النووية، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".

وقال الرئيس الإيراني إن طهران قدمت "مبادرات بناءة" خلال المحادثات التي تهدف لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وأكد رئيسي خلال المكالمة أن أي "مزاعم سياسية تهدف للحفاظ على العقوبات ضد طهران تقوض احتمالية التوصل إلى اتفاق نووي".

وأضاف أنه "يجب أن يتضمن أي اتفاق في فيينا رفع العقوبات وتقديم ضمانات وإنهاء المسائل العالقة والادعاءات السياسية".

من جهته، أكد ماكرون لنظيره الإيراني "إحراز تقدم جيد في محادثات فيينا، ونأمل أن تختتم المحادثات في أقرب وقت ممكن"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.

المصدر: "إرنا"