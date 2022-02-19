تركيا: تحييد عدد من الإرهابيين شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد 8 إرهابيين" من "حزب العمال الكردستاني" في قصف استهدف مواقعهم شمالي العراق، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن "الإرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة أفشين ـ باسيان شمالي العراق".

وأضافت أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة خلال اليوم ارتفع إلى 13".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الوزارة في بيان "تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" في منطقة عملية "مخلب النمر" المستمرة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق، منذ 15 يونيو 2020".

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor!



Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.#MSBpic.twitter.com/PmJyU3xvVI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor!



Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.#MSBpic.twitter.com/PmJyU3xvVI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2022 (@tcsavunma) February 19, 2022

المصدر: "الأناضول"+"تويتر"