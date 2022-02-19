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تركيا: تحييد عدد من الإرهابيين شمال العراق

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تركيا: تحييد عدد من الإرهابيين شمال العراق
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عناصر في الجيش التركي
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أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد 8 إرهابيين" من "حزب العمال الكردستاني" في قصف استهدف مواقعهم شمالي العراق، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن "الإرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة أفشين ـ باسيان شمالي العراق".

وأضافت أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة خلال اليوم ارتفع إلى 13".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الوزارة في بيان "تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" في منطقة عملية "مخلب النمر" المستمرة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق، منذ 15 يونيو 2020".

المصدر: "الأناضول"+"تويتر"

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