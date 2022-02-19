"لوغانسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بقصف 16 بلدة في المنطقة خلال يوم

أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد أن قوات الحكومة الأوكرانية قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية 16 بلدة في المنطقة باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك.

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وقال المتحدث الرسمي باسم "الشرطة الشعبية" التابعة للوغانسك، إيفان فيليبونينكو، في بيان أصدره اليوم السبت: "فقط خلال الساعات الـ24 الماضية انتهك المسلحون الأوكرانيون نظام وقف إطلاق النار 31 مرة، حيث قصفوا 16 بلدة في الجمهورية. وتم بشكل نشط استخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك".

وأشار فيليبونينكو إلى أن عناصر القوات المسلحة للحكومة الأوكرانية بمنطقة دونباس في حالة التأهب القتالي القصوى بينما تستمر عمليات زيادة عددهم.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

والجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.

وتتفاقم الأوضاع في المنطقة تزامنا مع ادعاءات الدول الأعضاء في الناتو بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات