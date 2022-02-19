ألمانيا تدعو إلى "عدم التكهن" بنوايا روسيا تجاه أوكرانيا

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت، من "التكهن" بنوايا روسيا فيما يتعلق بالتوتر في أوكرانيا، في ظل حديث الغرب عن "غزو روسي لأوكرانيا"، وهو ما تنفيه موسكو.

وفي ردها على سؤال عما إذا كانت تتفق مع تصريح الرئيس الأمريكي جو بادين عن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "اتخذ قرار غزو أوكرانيا"، قالت بيربوك: "في الأزمات، أسوأ ما يمكن القيام به هو التكهن أو افتراض" قرارات الطرف الآخر.

وجاءت تصريحاتها في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع التي تترأسها برلين حاليا.

وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر: وكالات