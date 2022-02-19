في وضح النهار وعلى الملأ.. مهاجر غير نظامي يحاول اغتصاب امرأة في مترو باريس والأمن يتدخل!

قبضت الشرطة الفرنسية على شاب حاول اغتصاب امرأة داخل محطة مترو بالعاصمة باريس في وضح النهار.

وأظهرت كاميرات المراقبة الشاب البالغ من العمر 31 عاما، وهو ينقض على الضحية يوم الثلاثاء الماضي، داخل محطة مترو "باريس القرن التاسع عشر"، ويحاول وضع يده في سرواله الداخلي. لكن تمكنت المرأة البالغة من العمر 47 عاما، من دفعه بعيدا، وتعرضت للكمات في وجهها وهي تحاول الفرار.

وقال مصدر مقرب من القضية إن "الشاب كان مصمما حقا على الاعتداء على السيدة، لأنه طاردها لعدة دقائق". ولجأت المرأة لسائق القطار، الذي قام على الفور بتنبيه أجهزة الأمن.

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الفرنسية الشاب المنحرف، الذي اتضح أنه في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية، بينما تولى رجال الإطفاء رعاية الضحية، التي كانت بحالة صدمة شديدة، ثم تم نقلها إلى غرفة الطوارئ في مستشفى تينون.

المصدر: Le Parisien