المناورات الروسية-البيلاروسية "حزم الاتحاد" تدخل مرحلة ختامية بحضور مسؤولين وصحفيين أجانب

بحضور مسؤولين أجانب وممثلين عن وسائل إعلام دولية، تدخل مناورات "حزب الاتحاد" المشتركة بين روسيا وبيلاروس مرحلتها النهائية.

وأكدت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية اليوم السبت أن المرحلة الختامية من المناورات تنطلق في معسكر "أوبوز-ليسنوفسكي" قرب مدينة بارانافيتشي البيلاروسية.

وتمت دعوة ملحقين عسكريين أجانب وممثلين عن وسائل إعلام دولية كبرى لحضور المرحلة النهائية من المناورات التي تجري في الأراضي البيلاروسية على خلفية التصعيد الحاد حول منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

ومن المقرر أن يحضر الملحق العسكري الأوكراني المناورات، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين وزيري الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين والأوكراني أليكسي ريزنيكوف في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

كما أكدت "بيلتا" دعوة ممثلين عن جيشي لاتفيا وليتوانيا إلى المناورات، مشيرة إلى أن إحاطة إعلامية تم تقديمها إلى الملحقين الأجانب الحاضرين للمناورات يوم أمس.

كما يعمل في المعسكر المذكور، وفقا لـ"بيلتا"، أكثر من 120 صحفيا، منهم نحو 60 ممثلا عن قرابة 30 من أكبر وسائل الإعلام الدولية.

ومن المقرر أن تختتم مناورات "حزم الاتحاد" التي انطلقت في 10 فبراير رسميا يوم غد 20 فبراير.

في غضون ذلك، أشرف الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عبر الفيديو اليوم من الكرملين على تدريب خاص بقيادة القوات المسلحة الروسية نفذت خلاله قوات الردع الاستراتيجي الروسية عمليات إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.

المصدر: وكالات