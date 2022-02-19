 
مباشر
عاجل
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد يعلن التعبئة العامة فيها

تركيا.. قتلى وجرحى بحادث انقلاب حافلة سياحية في قونية (صور)

أخبار العالم

تركيا.. قتلى وجرحى بحادث انقلاب حافلة سياحية في قونية (صور)
NTV
موقع الحادث
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfd9

لقي 5 أشخاص مصرعهم اليوم السبت نتيجة انقلاب حافلة سياحية في مدينة قونية التركية.

وأفادت قناة "NTV" التركية، بأن 26 شخصا أصيبوا خلال الحادث، الذي حصل في الكيلومتر 50 من طريق "قونية - أق سراي" السريع. ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفيات.

وبناء على الإخطار، تم إرسال العديد من عناصر الشرطة وفريق من خدمة الطوارئ إلى موقع الحادث.

تركيا.. قتلى وجرحى بحادث انقلاب حافلة سياحية في قونية (صور)موقع الحادث

المصدر: NTV التركية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا