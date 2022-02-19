تركيا.. قتلى وجرحى بحادث انقلاب حافلة سياحية في قونية (صور)

لقي 5 أشخاص مصرعهم اليوم السبت نتيجة انقلاب حافلة سياحية في مدينة قونية التركية.

وأفادت قناة "NTV" التركية، بأن 26 شخصا أصيبوا خلال الحادث، الذي حصل في الكيلومتر 50 من طريق "قونية - أق سراي" السريع. ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفيات.

وبناء على الإخطار، تم إرسال العديد من عناصر الشرطة وفريق من خدمة الطوارئ إلى موقع الحادث.

المصدر: NTV التركية