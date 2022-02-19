كوساتشوف: تصريح بايدن حول دونباس تشجيع للعدوان من جانب كييف

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن تصريح الرئيس الأمريكي بايدن، عن مخالفة نظام وقف إطلاق النار من قبل دونيتسك ولوغانسك بأوكرانيا، تشجيع لقيام كييف بعدوان.

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وكتب كوساتشوف في صفحته على "فيسبوك" بشأن تصريح بايدن المذكور: "إنه التشجيع المباشر للعملية العسكرية من جانب كييف التي يغطيها الغرب حاليا، ومن الواضح أنه سيعمل ذلك لاحقا، وذلك من أجل هزيمة روسيا بأي طريقة كانت. إنه أمر وحشي".

وأشار إلى أن كل تصريح يتم الإدلاء به في مثل هذه اللحظة الجرحة، "قد يكون بيانا مصيريا". كما وصف أقوال بايدن بأنها "خيانة واشنطن وحلفائها للملايين من الناس في كلا الجانبين من خط التماس، الذين لا يتوقعون شيئا من الساسة إلا منع وقوع الحرب".

وتابع: "كما أنه خيانة للقيم الغربية سيئة السمعة حيث يفترض أن الناس وحقوقهم فوق أي ظرف سياسي (ويمكن ذكر هنا التصريحات التي تم الإدلاء بها خلال قصف يوغوسلافيا والعراق وليبيا)".

وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سابقا خطابا بشأن روسيا وأوكرانيا، حيث اتهم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا بشرق أوكرانيا، بانتهاك نظام وقف إطلاق النار في دونباس، رغم أن هاتين الجمهورتين كانتا تعلنان في الآونة الأخيرة بشكل دائم عن قصف أراضيهما من جانب الجيش الأوكراني. كما جدد بايدن تصريحاته المستمرة التي لا أساس لها حول محاولات روسيا لـ "غزو أوكرانيا"، مهددا بفرض عقوبات على موسكو في حالة التصعيد.

وأعلنت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، أمس الجمعة، بدء عملية إجلاء مواطنيهما، وقبل كل شيء النساء والأطفال والمسنين، إلى مقاطعة روستوف الروسية، بسبب التهديد المتزايد لهجوم أوكرانيا على الجمهوريتين.

المصدر: نوفوستي