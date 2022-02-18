جمهورية دونيتسك: مستعدون للمشاركة في جلسة لمجموعة الاتصال بشرط وجود مقترحات ملموسة

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد أنها مستعدة للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية لتسوية الأزمة شرق أوكرانيا بشرط وجود مقترحات ملموسة قابلة للتحقيق.

وقال المتحدث الصحفي باسم وفد دونيتسك إلى مجموعة الاتصال، فلاديسلاف موسكوفسكي، في بيان أصدره مساء الجمعة: "نحن على استعداد للقاء الممثلين الأوكرانيين في اجتماع استثنائي لكن فقط في حال وجود مقترحات واضحة وملموسة قابلة للتحقيق على الأرض وجاهزية كييف لخوص حوار جوهري".

وأشار موسكوفسكي إلى أن الطرف الأوكراني سبق أن ألغى اجتماع مجموعة الاتصال فور مطالبتهم بتقديم مقترحات ملموسة، مبينا: "نحن غير مستعدين للقاء فقط من أجل اللقاء ومحاكاة المفاوضات".

وفي غضون ذلك أعلن الممثل الخاص عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ميكو كينونين، أنه دعا لعقد اجتماع استثنائي لمجموعة الاتصال الثلاثية التي تدخل ضمنها كذلك روسيا وأوكرانيا صباح السبت، مبينا: "الأوضاع الأمنية في دونباس وعلى طول خط التماس مقلقة للغاية".

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وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.

المصدر: وكالات