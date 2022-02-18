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الرئيس الإيراني إلى قطر للمشاركة في قمة مصدري الغاز

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الرئيس الإيراني إلى قطر للمشاركة في قمة مصدري الغاز
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ـ (وكالة الأنباء الإيرانية)
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من المقرر أن يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قطر حيث من المرتقب أن تعقد القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، في الفترة بين 20 إلى 22 من الشهر الجاري.

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن زيارة رئيسي التي تستغرق يومين، تأتي بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأضافت الوكالة أن وفدين من البلدين سيوقعان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، في اليوم الأول للزيارة.

وفي اليوم الثاني من الزيارة من المقرر أن يحضر رئيسي القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، إلى جانب عدد من قادة وكبار مسؤولي الدول المنتجة للغاز.

يذكر أن إيران تُعد ثانية أكبر الدول المصدر للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل في المركز الثالث كما أن البلدين (إيران وقطر) يمتلكان أكبر حقل مشترك للغاز في العالم.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية + وكالات

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