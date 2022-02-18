وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي "قضايا الأمن الدولي" وسط التوتر حول أوكرانيا

قالت موسكو إن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، بحثا اليوم الجمعة قضايا الأمن الدولي، وذلك في محادثة جرت وسط التوتر الحاد حول أوكرانيا.

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن شويغو وأوستن أجريا الجمعة مكالمة هاتفية ناقشا خلالها "القضايا الحيوية للأمن الدولي التي تثير اهتماما مشتركا".

وسبق أن أعلنت الوزارة أن شويغو وأوستن سيجريان الجمعة محادثات هاتفية بمبادرة من الطرف الأمريكي.

وهذا هو ثاني اتصال بين شويغو وأوستن منذ أقل من 7 أيام حيث تحدثا هاتفيا يوم 12 فبراير وبحثا، حسب البنتاغون، "زيادة روسيا لقواتها في القرم وحول أوكرانيا".

وتدعي الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات