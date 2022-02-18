روسيا تعلق على مبادرة زيلينسكي لوضع ضمانات لأمن أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد روسيا لمناقشة تسجيل ضمانات أمنية لكل دول المنطقة، وذلك ردا على مبادرة رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بوضع وثيقة تضمن أمن بلاده.

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وقال لافروف، ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية حول هذا المقترح: "إذا يدور الحديث عن أمن أوكرانيا وسبل ضمانه، فأود أن أرجعكم إلى المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد محادثاتهما في الكرملين".

وتابع لافروف: "أوضح بوتين خلاله بشكل مفصل ومقنع لماذا يمثل ضمان أمن أوكرانيا من خلال انضمامها إلى الناتو أمرا غير مقبول بالنسبة إلى روسيا وسيكون عبثا مباشرا بالأمن الروسي ذاته".

وأشار لافروف إلى أن بوتين أكد في حينه قناعة روسيا "بأنه من الممكن البحث عن سبل أخرى لضمان أمن أوكرانيا بل وجميع دول منطقتنا بما في ذلك روسيا".

وأردف وزير الخارجية الروسي: "البحث عن هذا السبل يمثل جزءا من مبادرتنا التي تحدثنا عنها اليوم والتي بحثناها نع الولايات المتحدة ولا تنص على تقديم تنازلات أحادية الجانب إلى روسيا على الإطلاق وإنما تقضي بتنسيق المبادئ التي ستضمن أمن الجميع، بما في ذلك على فكرة بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. هذه هي الخيارات التي نحن مستعدون لمناقشتها".

وسبق أن اعتبر زيلينسكي، خلال مقابلة مع "أر بي كا - أوكرانيا"، أمس الخميس، أنه يجب أن تحصل بلاده على وثيقة تسجل نظام ضمانات أمنية موقعة من قبل روسيا والولايات المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة وسط ادعاءات مستمرة من قبل الغرب حول استعدادات روسيا لشن "عملية غزو وشيكة لأوكرانيا"، الأمر الذي نفته موسكو مرارا مؤكدة أنها لا تتبع أي خطط لشن هجوم على جارتها.

وفي الوقت ذاته تجري روسيا مناقشات صعبة مع الولايات المتحدة والناتو حول مشروع اتفاقين لضمانات قانونية للأمن الروسي ترتكز على وقف توسع الحلف شرقا.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات