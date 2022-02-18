لوكاشينكو: الغرب خسر "الجولة الأولى" من حملته ضد روسيا وبيلاروس

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الغرب خسر "الجولة الأولى" من حملته ضد روسيا وبيلاروس، مضيفا أنه لم يناقش مع الرئيس بوتين مسألة شن "هجوم" على أوكرانيا.

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وذكر لوكاشينكو خلال لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، اليوم الجمعة، أن الغرب يبدأ حاليا جولته الثانية من الحملة الأعلامية حول "غزو" روسيا لأوكرانيا.

وقال: "(إنهم) يخيفون العالم بأسره أننا سنهاجم أوكرانيا غدا وسنطوقها وسندمرها، وما إلى ذلك. غير أننا لم نخطط له سابقا، مهما ناقشنا هذه المسائل".

كما أكد أن موسكو ومينسك مضطرتان للرد على أعمال الدول الغربية بما في ذلك عن طريق بذل الجهود الدبلوماسية وإجراء المناورات العسكرية.

وأوضح: "أصبحت الناحية السياسية والعسكرية تتصدر اليوم بفضل أعمال شركائنا الغربيين. وعلينا الاستجابة لذلك - سواء من حيث التدريبات العسكرية أو الدبلوماسية".

وأضاف موجها كلامه لنظيره الروسي: ومن المهم جدا حاليا، في بداية السنة، أن نكيف أنفسنا لمواجهة كل الضغوطات الاقتصادية، ضدكم وضدنا على حد سواء. إن هذه العقوبات أصعب بالنسبة لنا، لذا أريد إخباركم بكيفية تطور الأحداث في هذ المجال".

من جهته أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأنه ينوي بالتعاون مع الرئيس لوكاشينكو أن يشارك غدا السبت في الفعاليات الخاصة بالتعاون العسكري. وقال: "تجري حاليا المرحلة الحيوية للمناورات العسكرية. وسنشارك غدا معا في إحدى الفعاليات الجدية..."

المصدر: نوفوستي+تاس