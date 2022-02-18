الكرملين : لا توجد حتى الآن أي تفاصيل ملموسة حول مبادرة بوتين لعقد قمة "الخماسية الكبرى"
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول إجراء قمة لـ "الخماسية الكبرى" لا تزال مطروحة على الطاولة، لكن لا توجد تفاصيل بشأنها.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "إن مبادرة بوتين حول إجراء قمة "الخماسية الكبرى" لمجلس الأمن الدولي لا تزال على الطاولة"، مذكرا أنه كان من المفترض "بحث التحديات الرئيسية في هذا اللقاء المحتمل".
وتساءل بيسكوف: "ألا يعتبر ما نمر به معا في أوروبا تحديا رئيسيا؟
وردا على سؤال صحفي فيما اذا كان من الممكن أن تقصد المبادرة الروسية حول بحث القضايا الأمنية من قبل الدول الكبرى الرئيسية إجراء قمة لـ "الخماسية الكبرى" لمجلس الأمن الدولي والتي اقترحها بوتين، أجاب بيسكوف: "لذلك بالطبع، من الناحية الافتراضية، يجب بحث هذا الموضوع على مثل هذا المستوى. أما التفاصيل الملموسة، فنرى ما هي المبادرات التالية". وتابع: "لا توجد هناك أي تفاصيل ملموسة بهذا الشأن (حول مبادرة بوتين)".
المصدر: تاس
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