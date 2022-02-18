خفر السواحل الأمريكي يضبط ما قيمته مليار دولار من المخدرات

أفرغ خفر السواحل الأمريكي سفينة محملة بأكثر من 30 طنا من الكوكايين والماريجوانا، تزيد قيمتها على مليار دولار، تم ضبطها في البحر خلال عملية رصد استمرت لأشهر قبالة السواحل الجنوبية.

وعملية ضبط هذه الكمية من المخدرات هي واحدة من أكبر العمليات في التاريخ الأمريكي الحديث، والتي استخدمت فيها طائرات بدون طيار وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء يمكنها اكتشاف الحرارة من السفن الصغيرة المحملة بالكوكايين.

AP

وقال راهول غوبتا، رئيس مكتب البيت الأبيض لسياسة مكافحة المخدرات، إن إدارة الرئيس جو بايدن "تسعى إلى زيادة ميزانية الحكومة الأمريكية لبناء البنية التحتية لعلاج الإدمان في البلاد، وتقليل الكميات المعروضة من المواد الأفيونية الاصطناعية، مثل الفنتانيل والعقاقير الأخرى".

The U.S. Coast Guard said Thursday that crews from nine ships seized 54,500 pounds of cocaine and 15,800 pounds of marijuana worth more than $1 billion. https://t.co/lq0R1IvnNSpic.twitter.com/n5e2mEHUrM — CBS News (@CBSNews) February 18, 2022

المصدر: AP