وزير الصحة الألماني يرجح أن بلاده تجاوزت ذروة "أوميكرون"

رجح كارل لاوترباخ، وزير الصحة الألماني، أن تكون بلاده تجاوزت ذروة الإصابات اليومية الجديدة بمتحور "أوميكرون".

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وأكد أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية للحد من عدد الإصابات كانت فعالة"، محذرا من العجل في تخفيف قواعد الصحة العامة.

ودافع عن النهج الحذر، قائلا: "إذا فتحنا البلاد بسرعة كبيرة، فإن عدد الإصابات سيرتفع مرة أخرى".

وشدد على أن "التطعيم الإجباري الشامل لا يزال ضروريا"، مشيرا إلى أن "المتحورات الجديدة أو الحالية للفيروس يمكن أن تؤدي إلى موجة جديدة من الإصابات في الخريف، وقد تفرض عبئا شديدا على النظام الصحي".

هذا ووافق المستشار الألماني أولاف شولتس وحكام الولايات الـ16 في البلاد، على خطة من ثلاث خطوات لإنهاء معظم قواعد كوفيد-19 في البلاد بحلول 20 مارس.

المصدر: AP