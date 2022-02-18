وزير الخارجية الإسباني عن الوضع حول أوكرانيا: "الحرب يمكن تجنبها وهي ليست ضرورية"!

صرّح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لا يستعدان للحرب، وأن الخلافات مع روسيا يمكن حلها بالحوار.

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وفي مقابلة مع راديو " أوندا سيرو"، وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية: "لا توجد خلافات في وجهات النظر مع روسيا لا يمكننا حلها عن طريق الحوار. ليس لدى حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أي أجندات خفية أو مصالح خفية أو أي شيء لا يمكن تفسيره"، مشددا في هذا السياق على أن "الحرب يمكن تجنبها وهي ليست ضرورية".

وشدد وزير الخارجية الإسباني على أنه "لا الناتو ولا الاتحاد الأوروبي يستعدان لأي نوع من الحرب"، مطالبا بهذا الشأن روسيا بأن "تبدأ في التهدئة".

يشار أن روسيا قد نفت مرارا ما يشاع عن وجود خطط للهجوم على أوكرانيا، مؤكدة أنها ليست طرفا في الأزمة الداخلية الأوكرانية.

المصدر: تاس