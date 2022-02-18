اليابان.. تمديد إجراءات شبه "حالة الطوارئ" في 17 محافظة بسبب فيروس كورونا
وافقت اليابان، اليوم الجمعة، على تمديد إجراءات "شبه حالة الطوارئ" في البلاد حتى 6 مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووافقت لجنة حكومية على تمديد إجراءات "شبه حالة الطوارئ" في اليابان بسبب كوفيد-19 لغاية 6 مارس القادم في 17 محافظة، بما في ذلك أوساكا وكيوتو وفوكوكا، للحد من الإصابات بفيروس كورونا.
وأوضحت أن التمديد هذا يعني أن 31 محافظة من بين 47 محافظة في اليابان، بما في ذلك طوكيو، ستظل في "شبه حالة طوارئ" حتى السادس من شهر مارس، مما يسمح لحكامها بطلب إغلاق المطاعم والحانات مبكرا، والتوقف عن تقديم الكحول.
وقال كبير مستشاري الحكومة اليابانية بشأن فيروس كورونا، شيجيرو أومي، في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع اللجنة، إن اثنين من أعضائها عارضا التمديد، بحجة أن متحور "أوميكرون"، الذي يقال أنه لا يسبب أي أعراض خفيفة، لا يدعو إلى مثل هذه القيود.
من جهته، أشار هيتوشي كيكوادا، نائب الوزير الأول في مكتب مجلس الوزراء، أن المقاطعات الـ 17 التي تسعى إلى التمديد "تواجه احتمال زيادة عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حادة وتحتاج إلى تخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها".
المصدر: "كيودو"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.