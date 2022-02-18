إسرائيل.. آلاف الاسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالتحقيق في قضية تجسس الشرطة

تظاهر آلاف الإسرائيليين أمس الخميس في ساحة مبنى هابيما في تل أبيب للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية تجسس الشرطة على الإسرائيليين باستخدام برنامج "بيغاسوس".

وتواجد في المظاهرة أعضاء كنيست (البرلمان) من حزب "الليكود" وأعضاء آخرين من أحزاب اليمين، ورؤساء منظمات يمينية، والشخص الذي غاب عن هذه المظاهرة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي دعا أمس جميع ناخبي اليمين لحضور هذه المظاهرة.

ورغم غيابه عن المظاهرة لكنه أرسل مقطع فيديو تم عرضه على شاشة، يقول إنه "لأسباب لا يستطيع التصريح عنها لم يتمكن من التواجد مع أنصاره في المظاهرة".

למרות המתיחות הגוברת: ישראלים ממשיכים להגיע לאוקראינה בימים האחרונים. לפי הערכות משרד החוץ, עד כה עזבו את אוקראינה רק כ-3,000 ישראלים – כשליש מהכמות שהייתה במדינה ערב ההסלמה | שליח כאן חדשות לקייב, @ItayBlumental, מדווח#חדשותהערבpic.twitter.com/efkYeMBDZI — כאן חדשות (@kann_news) February 17, 2022

وكثرت التقارير خلال الأسبوعين الماضيين عن استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرامج تجسس، دون إذن قضائي للتجسس على العديد من المسؤولين والنشطاء، بما في ذلك شخصيات مركزية في محاكمة نتنياهو الجارية بشأن الفساد.

كما أوردت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية اليومية أن برنامج "بيغاسوس" التجسسي استخدم ضد عشرات الشخصيات البارزة، بينها مسؤولون إداريون كبار ونشطاء ورؤساء بلديات ورجال أعمال بارزون.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، بإجراء تحقيق كامل في جميع عمليات التجسس المزعومة ضد مواطنين إسرائيليين.

المصدر: i24news