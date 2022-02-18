المكسيك.. توقيف أكثر من 1200 مهاجر من جنسيات مختلفة

اعتقلت السلطات المكسيكية، أكثر من 1200 مهاجر من 33 جنسية خلال عدة عمليات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، أنه تم اعتقال ما مجموعه 1266 مهاجرا من 33 جنسية، وهم 741 رجلا و322 امرأة و203 قاصرا، معظمهم من كولومبيا وهندوراس وغواتيمالا وكوبا والسلفادور.

وأضاف: "هناك أيضا رعايا دول مثل أفغانستان وأرمينيا وكندا وإثيوبيا وباكستان والصومال والصين وتركيا وروسيا وإيطاليا".

وقالت السلطات إن المهاجرين "عبروا بشكل غير قانوني عبر 22 كيانا" في البلاد.

وشددت السلطات المكسيكية، ضوابطها في محاولة للحد من تدفق المهاجرين، الذين زاد عددهم منذ انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ويعبر العديد من المهاجرين، ومعظمهم من أمريكا الوسطى، الحدود إلى المكسيك في محاولة لطلب اللجوء في الولايات المتحدة في مواجهة العنف والفقر في بلادهم.

المصدر: le figaro