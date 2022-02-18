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الهند.. الحكم على 38 شخصا بالإعدام على خلفية تفجيرات أحمد آباد عام 2008

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الهند.. الحكم على 38 شخصا بالإعدام على خلفية تفجيرات أحمد آباد عام 2008
Gettyimages.ru
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حكمت محكمة هندية، اليوم الجمعة، على 38 شخصا بالإعدام، بتهمة الضلوع في التفجيرات الدموية التي حدثت في مدينة أحمد آباد عام 2008.

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وحكمت المحكمة، على المتهمين بالإعدام على خلفية التفجيرات التي وقعت في عام 2008، في مدينة أحمد آباد الغربية، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 56 قتيلا ومئتي جريح.

وكانت المحكمة قد دانت في 8 فبراير، 49 شخصا آخر، بالقتل وتشكيل عصابة إجرامية في إطار سلسلة الاعتداءات التي نفذت في 26 يوليو 2008 في أماكن تشهد حركة كبيرة في هذه المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات الهندية.

المصدر: AFP

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