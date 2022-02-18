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باحث صيني: ولواشنطن من التصعيد مآرب أخرى!

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باحث صيني: ولواشنطن من التصعيد مآرب أخرى!
AP
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يرى باحث من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن واشنطن التي تصعد في خطابها حول "غزو" روسيا المزعوم لأوكرانيا، تحاول بذلك توحيد أعضاء الناتو وتشديد الخناق على روسيا في آن واحد.

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ونقلت صحيفة "Global Times" عن تصريح الباحث الصيني: "نظرا لأن الأعضاء الأوروبيين في حلف الناتو يبتعدون في الوقت الراهن أكثر فأكثر عن الولايات المتحدة، تسعى واشنطن إلى استخدام الأزمة الأوكرانية لعزل روسيا عن أوروبا وتعزيز الناتو وزيادة سيطرتها على المنظمة".

وأضافت الصحيفة أنه توجد لدى الولايات المتحدة العديد من الآلات الضرورية للتأثير على الدول الأوروبية الصغيرة، لكن الولايات المتحدة قلقة من نقص الامتثال من جانب الدول الأوروبية الكبرى، مثل ألمانيا وفرنسا، التي قد تعمل على انحراف العلاقات الأوروبية الأمريكية عن المسار المقصود.

وكتبت: "تحاول الولايات المتحدة يائسة لمنع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" حتى لا تتمكن روسيا وألمانيا من تكوين شراكة اقتصادية".

المصدر: نوفوستي

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