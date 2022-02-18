بيربوك: روسيا تقدم للغرب مطالب الحرب الباردة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن روسيا تعرض للشك المبادئ الرئيسية للنظام القائم في أوروبا وتقدم للغرب مطالب الحرب الباردة.

إقرأ المزيد

وقالت للصحفيين قبل توجهها إلى ميونيخ للمشاركة في المؤتمر الـ58 للأمن: "عن طريق حشد قواتها الذي لا سابق له على الحدود مع أوكرانيا وتقديم مطالب الحرب الباردة، تعرض روسيا للشك المبادئ الرئيسية للنظام الأوروبي القائم".

وأكدت بيربوك أنه من المخطط أن يجري على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن لقاء لوزراء خارجية بلدان مجموعة السبع، ومحادثات مع الزملاء من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ومع كل من ممثلي "الدول الموجودة لرباعية النورماندي". وأضافت أن هذه اللقاءات ستكرس للنزاع في دونباس وستهدف لـ "الإشارة إلى التماسك". وقالت: "نستعد للحوار الجدي حول الأمن الشامل. وتعد ولو الخطوات الصغيرة للغاية في اتجاه السلام أفضل من الخطوات الكبيرة في اتجاه الحرب".

ودققت: "لكننا نحتاج إلى أن تتخذ روسيا بدورها الخطوات الجدية لتخفيف التصعيد، ويجب تأكيد البيانات حول الاستعداد للحوار بالمقترحات الحقيقية حول الحوار، والبيانات حول سحب القوات بأفعال سحب القوات التي يمكن التأكد منها، والتمسك بمينسك (اتفاقيات مينسك) بالاستعداد الملموس للمحادثات".

المصدر: تاس