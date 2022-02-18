المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: روسيا كانت قد غزت أجزاء من شرق أوروبا

زعمت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندار توماس غرينفيلد، في تصريح أن روسيا "كانت قد غزت أجزاء أخرى من شرق أوروبا" لكنها لم توضح الأجزاء التي يدور عنها الحديث.

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ونشرت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة نص مقابلة توماس غرينفيلد مع قناة "سي أن أن". وأشار مقدم اللقاء في القناة المذكورة أن أصدقاءه في أوكرانيا وزملاءه المتواجدين في شرق أوكرانيا، لا يثقون بأن روسيا ستشن هجوما واسعا على أوكرانيا.

وردا على ذلك قالت توماس غرينفيلد: "لا أعرف إذا كان هناك أي تناقض. أعتقد أننا كلنا نرى نفس الأشياء، ويمكن تفسيرها بشكل مختلف. لكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها الروس. قاموا بنشر قواتهم على الحدود. رأينا كيف فعلوا ذلك عندما دخلوا شبه جزيرة القرم. رأيناهم يفعلون ذلك عندما قاموا بغزو أجزاء أخرى من شرق أوروبا"، من دون أن تشير إلى أسماء هذه "الأجزاء" من شرق أوروبا التي "غزاها" الروس!.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن عدم وقوع "الهجوم" الروسي على أوكرانيا سيعني نجاحا للجهود الدبلوماسية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي