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وسائل الإعلام: اعتقال أحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات المناهضة لإجراءات "كوفيد-19" في كندا

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وسائل الإعلام: اعتقال أحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات المناهضة لإجراءات
AP
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اعتقلت شرطة أوتاوا أحد المنظمين الرئيسيين لـ"قافلة الحرية" للاحتجاجات المناهضة لإجراءات كوفيد-19 ، كريس باربر، حسبما ذكرت شبكة "سي بي سي".

وبحسب القناة التلفزيونية ، فإن المعتقل موجود في مركز الشرطة ومن المتوقع أن يتم توجيه تهم جنائية إليه.

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باربر واثنان آخران، تمارا ليتش وبنجامين ديختر، هم المنظمون الرئيسيون للمظاهرات.

في وقت سابق، حذر قائد شرطة أوتاوا بالإنابة ستيف بيل من أن السلطات مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين في وسط العاصمة الكندية في المستقبل القريب.

وتشهد كندا منذ أواخر الشهر الماضي احتجاجات على القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، والتي بادر إليها سائقو الشاحنات. 

وتصاعدت الاحتجاجات منذ ذلك الحين إلى مظاهرة مناهضة للحكومة اتحدت فيها مجموعات مختلفة ضد رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وازداد الوضع توترا إلى حد أن رئيس الوزراء جاستن ترودو اضطر لتغيير مقره لاعتبارات السلامة، أما عمدة العاصمة أوتاوا فأعلن حالة الطوارئ في المدينة.

واستندت الحكومة يوم الاثنين إلى قانون حالات الطوارئ، الذي سمح لها بمنح المؤسسات المالية الكندية الإذن بتعليق الخدمات المالية في الحالات التي يشتبه فيها مقدم الخدمة في استخدام حساب لتمويل الاحتجاجات.

المصدر: نوفوستي، .cbc.ca

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