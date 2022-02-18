سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة: نأمل أن تقبل روسيا بمقترح عقد اجتماع "بلينكن - لافروف" في جنيف

صرحت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، بأن واشنطن تأمل أن يقبل الجانب الروسي اقتراحا لعقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وأمريكا الأسبوع المقبل.

وقالت المندوبة ليندا توماس غرينفيلد: "دعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنيف للجلوس خلف طاولة المفاوضات. ونأمل أن تقبل روسيا هذه الدعوة وتختار الدبلوماسية على المواجهة". وأشارت إلى أن روسيا لم ترد بعد على الاقتراح.

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ونوهت بأنه من المقرر تنظيم مثل هذا الاجتماع في جنيف.

وفي وقت سابق، قال بلينكن، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك لحل النزاع في شرق أوكرانيا، إنه أرسل رسالة إلى لافروف تتضمن اقتراحا بالاجتماع في أوروبا الأسبوع المقبل.

ووفقا له، فإن واشنطن تقترح أيضا عقد "اجتماعات في إطار مجلس روسيا والناتو والمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وقال بلينكن إن هذه المحادثات قد تمهد السبيل لعقد قمة للزعماء الرئيسيين بشأن خفض التصعيد في أوكرانيا.

وعقد آخر لقاء مباشر بين لافروف وبلينكن في 21 يناير الماضي في جنيف. بعد ذلك، أجرى وزيرا خارجية البلدين عدة محادثات هاتفية، كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، شدد لافروف خلال المحادثة الأخيرة على ضرورة مواصلة الحوار بشأن الضمانات الأمنية، دون الخطاب العدواني الذي تضخه واشنطن، ودعا إلى نهج براغماتي.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران الجدول الزمني للاتصالات المقبلة على مختلف المستويات، ولكن كما أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه لم يتم الاتفاق بعد على جدول الاتصالات القادمة بشأن الضمانات الأمنية.

المصدر: تاس