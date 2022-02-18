بلينكن يثمن موقف نظيره البولندي بخصوص أوكرانيا ويدعم إطلاق حوار أمني أوروبي متجدد

رحب وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بموقف نظيره البولندي، زبيغنيو راو، بشأن الأزمة الأوكرانية، وأعرب عن دعمه لمبادرة إطلاق حوارأمني أوروبي متجدد بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو. ورحب الوزير بلينكن بموقف وزير الخارجية (البولندي) في كييف وموسكو وأعرب عن دعمه لمبادرة وزير الخارجية راو لإطلاق حوار أمني أوروبي متجدد في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

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وجدد الوزير بلينكن التزامه بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتصميمه على ردع المزيد من "العدوان الروسي والدفاع عنها".

وشكر الوزير نظيره البولندي على مساعدة بولندا للمواطنين الأمريكيين الذين يغادرون أوكرانيا.

المصدر: state.gov