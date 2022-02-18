واشنطن: احتمال للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تحقيق "تقدم ملموس" في مفاوضات فيينا حول العودة للصفقة النووية مع إيران، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق ممكن "خلال أيام".

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريح لوكالة "فرانس برس"، يوم الخميس، إن "تقدما ملموسا تم إحرازه الأسبوع الماضي".

وأضاف: "إذا أظهرت إيران جدية، سيكون بإمكاننا وينبغي علينا التوصل إلى التفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل خلال أيام".

وأشار إلى أن "أي شيء يختلف كثيرا عن ذلك قد يضع إمكانية العودة إلى الصفقة موضع الخطر الكبير".

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وفي وقت سابق أكد كل من المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف ورئيس الوفد الإيراني إلى المفاوضات علي باقري كني، أن أطراف المفاوضات النووية أصبحت "أقرب مما كان في أي وقت مضى" من الاتفاق.

وتجرى في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي توقفت إيران عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

المصدر: "فرانس برس"