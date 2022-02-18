الصين تعرب عن قلقها من حظر الهند عددا كبيرا من تطبيقاتها للهواتف الذكية

أعربت الصين، يوم الخميس، عن قلقها من حظر أكثر من 220 تطبيقا صينيا للهواتف الذكية في الهند، مؤكدة أن ذلك يؤثر على مصالح الشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، إنه "لفترة معينة من الزمن، اتخذت الإدارات الهندية المعنية عدة إجراءات للضغط على الشركات الصينية والخدمات ذات الصلة في البلاد، الأمر الذي أضر بشكل خطير بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بينما تعرب الصين عن قلقها الشديد في هذا الأمر".

وأعرب قاو فنغ عن أمله في أن تتمكن الهند من "اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للتعاون الاقتصادي بين البلدين".

ومنذ شهر يونيو 2020، حظرت الهند ما مجموعه 224 تطبيقا صينيا، بما في ذلك "تيك توك" و"وي تشات" و"يو سي براوزر" وغيرها.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"