موسكو: خصوم الصفقة النووية مع إيران يكثفون نشاطهم بينما نقترب من الاتفاق

صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن خصوم الصفقة بشأن برنامج إيران النووي يكثفون نشاطهم مع اقتراب أطراف مفاوضات فيينا من الاتفاق.

وكتب أوليانوف على "تويتر"، يوم الخميس: "بينما نقترب من الاتفاق على العودة إلى الصفقة النووية، يكثف خصومها نشاطهم في المجال العلني أكثر فأكثر، ويحاولون تهيئة أجواء غير صالحة حول المرحلة الختامية من مفاوضات فيينا".

As we are getting closer to an agreement on restoration of #JCPOA, the opponents of the nuclear deal are becoming more and more proactive in the public space trying to create unhealthy atmosphere around final stage of the #ViennaTalks. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 17, 2022

وقد أكد كل من المندوب الروسي ورئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا علي باقري كني، أن أطراف المفاوضات أصبحت "أقرب مما كان في أي وقت مضى" من الاتفاق.

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وتجرى في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي توقفت إيران عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

المصدر: RT