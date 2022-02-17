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موسكو: خصوم الصفقة النووية مع إيران يكثفون نشاطهم بينما نقترب من الاتفاق

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موسكو: خصوم الصفقة النووية مع إيران يكثفون نشاطهم بينما نقترب من الاتفاق
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن خصوم الصفقة بشأن برنامج إيران النووي يكثفون نشاطهم مع اقتراب أطراف مفاوضات فيينا من الاتفاق.

وكتب أوليانوف على "تويتر"، يوم الخميس: "بينما نقترب من الاتفاق على العودة إلى الصفقة النووية، يكثف خصومها نشاطهم في المجال العلني أكثر فأكثر، ويحاولون تهيئة أجواء غير صالحة حول المرحلة الختامية من مفاوضات فيينا".

وقد أكد كل من المندوب الروسي ورئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا علي باقري كني، أن أطراف المفاوضات أصبحت "أقرب مما كان في أي وقت مضى" من الاتفاق.

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وتجرى في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي توقفت إيران عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

المصدر: RT

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