فرنسا وألمانيا و4 دول أخرى تدعو روسيا لعدم الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك

دعت فرنسا وألمانيا و4 أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي روسيا لعدم الاعتراف باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" عن أوكرانيا.

وقالت الدول الست في بيان مشترك، تلاه مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، يوم الخميس: "نحذر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انتهاك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لاحقا، وستكون انتهاكا مباشرا لاتفاقيات مينسك".

ووقعت على البيان المشترك إيرلندا وإستونيا وألبانيا والنرويج، إضافة إلى فرنسا وألمانيا.

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وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة سير تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا المستمر منذ عام 2014 بين السلطات المركزية الأوكرانية و"جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد.

وكان مجلس الدوما الروسي قد صادق على قرار التوجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين بطلب الاعتراف باستقلال "الجمهوريتين الشعبيتين" عن أوكرانيا.

المصدر: "تاس"