روسيا تدعو ممثلي الغرب لعدم إحراج أنفسهم خلال اجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ممثلي الدول الغربية إلى عدم وضع أنفسهم في موقف محرج بتصريحاتهم حول أوكرانيا.

وقال فيرشينين، خلال اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة، اليوم الخميس، حول أوكرانيا بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "أود أن أعرب عن أملي في أن يقاوم ممثلو الدول الغربية إغراء إرضاء كاميرات التلفزيون بتحويل جلستنا اليوم إلى منصة تمرينات لفظية عدوانية لا أساس لها من الصحة وعرض اتهامات غير مستندة إلى أي أدلة بنية روسيا لشن هجوم على أوكرانيا".

وأضاف: "يبدو لي أنه كانت هناك بالفعل ادعاءات كافية حول هذا الموضوع، بما في ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد بطلب من الولايات المتحدة في 31 يناير. لقد شرحنا وأكدنا منذ فترة طويلة كل ما كان مطلوبا".

وأردف نائب وزير الخارجية الروسي: "الموعد المعلن للغزو المزعوم مضى، لذا ربما لا داعي لوضع أنفسهم في موقف محرج".

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كما شدد فيرشينين على أن السلطات الأوكرانية لا تنوي تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس شرق البلاد.

وقال: "للأسف يظهر لدينا منذ 7 سنوات ماضية مزيد من الأسس للاعتقاد أن تطبيق مجموعة مينسك للإجراءات لا يدخل ضمن خطط جيراننا الأوكرانيين، وهم يتحدثون عن ذلك علنا".

ولفت في هذا السياق إلى تصريحات نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، التي قالت مؤخرا إن السلطات في كييف لا تنوي دراسة أي تشريعات جديدة حول دونباس قريبا.

المصدر: وكالات