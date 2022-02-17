عبد اللهيان لنظيره الأوكراني: ينبغي حل الأزمة الحالية دون تدخل دول ثالثة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لنظيره الأوكراني دميتري كولبا، على ضرورة حل الأزمة الحالية بأوكرانيا من خلال المحادثات والقنوات الدبلوماسية دون تدخل دول ثالثة.

وجاء ذلك في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، تناولا فيها القضايا الثنائية والتطورات الدولية، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه لـ"تخفيف التوترات"، مبديا أمله في أن يتم حل الوضع الحالي من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية دون تدخل دول ثالثة.

كما أكد أمير عبد اللهيان عزم الحكومة الإيرانية الجديدة على توسيع وتطوير العلاقات الثنائية بين إيران وأوكرانيا في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن تقديره وشكره لإيران على "موقفها المبدئي من الأزمة الأوكرانية"، مضيفا "نحن لا نبحث عن حرب ونريد حل القضية دبلوماسيا وسلميا".

وتدعي الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات