الإعلام الإيراني ينفي صحة تقارير إعلامية بشأن مسودة الاتفاق النووي

نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية صحة تقارير إعلامية تم تداولها، اليوم الخميس، بشأن مسودة الاتفاق النووي، متهمة واشنطن باللجوء إلى "الشعوذة الإعلامية بدلا من اتخاذ القرار السياسي".

ونددت الوكالة الإيرانية بما قالت إنها "مزاعم" نشرتها وكالة "رويترز" بعد اطلاعها على جزء من مسودة الاتفاقات بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا.

وقالت إن التقرير الإعلامي الذي تحدث عن مسودة من 20 صفحة "يأتي في إطار العمليات النفسية ولا علاقة له بالحقائق المطروحة في المفاوضات"، نافية صحة ما جاء فيه من تفاصيل بشأن "تعليق تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى من 5 بالمئة، والإفراج عن 7 مليارات مجمدة مقابل إطلاق سراح سجناء أمريكيين في إيران".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "أحد دلائل إثبات كذب ادعاءات رويترز هو ربط قضية إطلاق سراح السجناء بالمحادثات النووية، بينما أكدت طهران مرارا عدم ارتباط الملفين".

وأضافت أن إيران "لن تعلق التخصيب بأي نسبة قبل تقرير مصير العقوبات، خاصة العقوبات النفطية، وضمان حصولها على أموال صادرات النفط عبر طرق رسمية".

من جهته، أفاد موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأنه "على عكس مزاعم رويترز بأن المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تعتبر شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا، هذا الأمر ليس مدرجا على أجندة الوفد الإيراني".

المصدر: "تسنيم" + "نور نيوز"